Санта-Моника, США, , 11:03 — REGNUM God of War стала самой высоко оценённой игрой компании Sony в Steam. Об этом 17 января пишет портал PCGamesN.

Кратос и Атрей Кадр из игры «God of War»

Сейчас у God of War 94% положительных отзывов Steam (из восьми тысяч рецензий). Для сравнения, у Days Gone только 91%, а у Horizon: Zero Dawn — 83%.

Помимо этого, God of War стала самой продаваемой игрой в Steam за последние недели.

Напомним, что God of War — это «мягкий перезапуск» популярной экшен-франшизы о приключениях древнегреческого бога войны. Оригинальный релиз проекта на консоли PlayStation 4 состоялся в 2018 году.

