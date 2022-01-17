Санта-Моника, США, 17 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. God of War стала самой высоко оценённой игрой компании Sony в Steam. Об этом 17 января пишет портал PCGamesN.

Кадр из игры «God of War» Кратос и Атрей

Сейчас у God of War 94% положительных отзывов Steam (из восьми тысяч рецензий). Для сравнения, у Days Gone только 91%, а у Horizon: Zero Dawn — 83%.

Помимо этого, God of War стала самой продаваемой игрой в Steam за последние недели.

Напомним, что God of War — это «мягкий перезапуск» популярной экшен-франшизы о приключениях древнегреческого бога войны. Оригинальный релиз проекта на консоли PlayStation 4 состоялся в 2018 году.