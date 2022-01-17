Пекин, 17 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В минувшем году рождаемость в Китае снизилась до рекордно низкого уровня 7,52 ребенка на 1000 человек. Об этом 17 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные данные статистики.

Trendymen.ru Китайцы

Уточняется, что уровень 7,52 ребенка на 1000 человек является наиболее низким с 1949 года, когда Национальное статистическое бюро начало собирать данные о рождаемости.

Также указывается, что, согласно эти данным, естественный темп прироста населения Китая, который исключает миграцию, составил всего 0,034% за 2021 год, что является наиболее низким показателем с 1960 года.

«Демографическая проблема хорошо известна, но скорость старения населения явно быстрее, чем ожидалось», — приводит агентство слова главного экономиста Pinpoint Asset Management Чжана Чживэя.

Кроме того, он добавил, что эти данные могут свидетельствовать о том, что общая численность населения Китая может в 2021 году стать максимальной.

«Это также указывает на то, что потенциальный рост Китая, вероятно, замедляется быстрее, чем ожидалось», — уточнил главный Чживэй.

Отметим, в 2016 году правительство Китая на фоне демографических проблем отказалось от своей многолетней политики одного ребенка на семью, разрешив китайским семьям иметь двух детей. В 2021 году китайские власти разрешили парам иметь до трех детей.