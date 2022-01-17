Красногорск, , 11:03 — REGNUM Ограбление Марины Кошеленко, вдовы композитора Александра Градского, могло быть совершено по наводке, сообщает 17 января «Московский комсомолец».

Деньги Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По информации СМИ, Градский хранил наличные деньги в квартире в Козицком переулке, о чём рассказывал сам артист. И даже шутил, что в буфете, где он хранит средства, не хватает места. Однако после смерти композитора вдова, как уточняется, перевезла деньги в загородный дом. При этом работники, занимавшиеся обслуживанием, знали об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области возбудили уголовное дело после ограбления Марины Кошеленко, вдовы Александра Градского. У женщины похитили 100 млн рублей после инсценировки ДТП.