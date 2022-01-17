Москва, , 11:02 — REGNUM В начале недели 17 января рубль несколько укрепляется после панического ослабления последних дней к 77 руб./доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

2000 рублей

«Такое движение доллара до рубежей ниже 76 руб. не является значимым изменением направления, а скорее техническим отскоком после избыточного роста.

Сохраняется основная причина январской слабости рубля — геополитические факторы: кризис в отношениях Россия — НАТО, опасения военных действий на границе России и Украины, ужесточения антироссийских санкций Запада.

На фоне данных рисков пока менее значимы позитивные для рубля драйверы. Такие, как высокие нефтяные цены, стойко закрепившиеся над рубежом $86 за баррель Brent из-за ожидания роста спроса и ограничения предложения «чёрного золота».

Но это, как и общая коррекция курса доллара вниз на мировом рынке, хотя и ощущаются в котировках рубля, лишь ограниченно помогают им. Равно как и улучшение настроений финансовых рынков по отношению к рисковым активам.

Так, фондовые индексы, в том числе и российские, в понедельник прибавляют 0,6−1,6%, во многом из-за вышедших утром позитивных данных о росте ВВП и промпроизводства в Китае.

Запланированные важные событий в понедельник не ожидаются, курс сохранится, вероятно, в сложившемся локальном диапазоне 75,40 — 76,20 руб./доллар», — считает эксперт.

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