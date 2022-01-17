Уфа, 17 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя Следственного управления Следственного комитета по Башкирии Дениса Чернятьева доклад по организованной процессуальной проверке по факту невыплаты зарплаты сотрудникам завода каркасного домостроения в Уфе. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Pixabay.com Маленькая зарплата

«Глава ведомства затребовал доклад по организованной процессуальной проверке по факту невыплаты заработной платы сотрудникам уфимского завода каркасного домостроения и данных о том, что людей принуждают к увольнению», — говорится в сообщении.

Ход и результаты проводимых следственных действий по решению Александра Бастрыкина поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что генерального директора фирмы обвинили в невыплате зарплаты и мошенничестве в Башкирии.