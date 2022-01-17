Москва, 17 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Продюсер Яна Рудковская ответила на вопрос подписчика о своём заработке. Она раскрыла сумму дохода в историях личного Instagram-аккаунта.

Скриншот с YouTube Яна Рудковская

По словам Рудковской, её заработок составляет $2 млн в год. Эта окончательная сумма, которая остаётся у продюсера после уплаты налогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что полиция завела дело о клевете из-за статьи о «болезни» сына Рудковской —виновным может грозить штраф до 2 млн рублей. Одно из изданий опубликовало информацию, якобы у ребёнка диагностировали синдром Аспергера.