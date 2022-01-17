Новороссийск, Краснодарский край, , 11:00 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено в Новороссийске на 17 января, сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Новороссийск Admnvrsk.ru

Согласно прогнозу гидрометеобюро Новороссийска, с 10:00 до 13:00 часов 17 января на территории города ожидается юго-западный, южный ветер порывами до 15−20 м/с, вечером порывы усилятся до 20−25 м/с. Высота волн прогнозируется до 15−35 дм.

Отметим, что в горах Краснодарского края до вечера 19 января продлено штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин.