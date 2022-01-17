Москва, , 11:00 — REGNUM Пандемия усилила в России запрос на IT-специалистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарии, депутат Казанской городской думы («Партия роста») Михаил Кузнецов.

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«Спрос на IT-специалистов традиционно высокий, это продолжается не менее пяти лет, и пандемия только усилила этот запрос. Ведь сегодня спрос на автоматизацию бизнес-процессов у предпринимателей возникает уже на уровне стартапа, — сказал эксперт. — Естественно, государственная система образования сможет обеспечить необходимым объемом специалистов нашу экономику. Вопросов всего два. Первый — насколько быстро это возможно сделать, и второй — насколько качественные специалисты выйдут из системы образования. Сегодня в бизнесе мы видим, что большое количество IT-специалистов являются самоучками — это не те, кто пять лет отсидел на лекциях в стенах университета, а те, кто сам освоил эту профессию».

Как пояснил эксперт, нередко случается так, что самоучки оказываются гораздо эффективнее специалистов с дипломом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Россия сможет обеспечить себя специалистами в области информационных технологий.

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