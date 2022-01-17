Колпино, Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали молодого мужчину, иностранного гражданина, который напал на юную посетительницу торгово-развлекательного центра и попытался ее изнасиловать в подсобке. Злоумышленник задержан. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Инцидент произошел вечером 16 января в ТРЦ на Пролетарской улице в городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга). В полицию обратился один из сотрудников магазина, который рассказал, что около 18:00 мск в служебном помещении он наткнулся на неизвестного мужчину, который в этот момент пытался изнасиловать девочку. Вскоре на место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Опросив свидетеля и получив приметы, полицейские всего через десять минут задержали подозреваемого в заведении сети быстрого питания торгового центра.

«Потерпевшая, 12-летняя местная жительница, передана врачам. Задержанный — гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Ему 20 лет. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство. В Колпино он проживает легально, вместе с родителями, которые являются гражданами России», — рассказали в полиции.

В настоящий момент злоумышленник передан в следственные органы для проведения с ним процессуальных действий. По данным полиции потерпевшая девочка познакомилась с мужчиной через интернет и пришла в ТРЦ на свидание с ним.