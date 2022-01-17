Киев, 17 января 2022, 10:59 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «не позволит себя посадить» по прилету из Варшавы в Киев.
По его словам, он будет"действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину».
Как сообщало ИА REGNUM, украинские правоохранители пытаются задержать прилетевшего в киевский аэропорт из Варшавы бывшего президента Украины Петра Порошенко. Трансляцию происходящего в киевской воздушной гавани 17 января ведет украинский телеканал «Hromadske».
Читайте также: Прилетевшего в Киев Порошенко пытаются задержать в аэропорту