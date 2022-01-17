Киев, 17 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «не позволит себя посадить» по прилету из Варшавы в Киев.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Первое: я не сяду. Второе: я не позволю себя посадить», — сказал он в интервью изданию LB.ua.

По его словам, он будет"действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские правоохранители пытаются задержать прилетевшего в киевский аэропорт из Варшавы бывшего президента Украины Петра Порошенко. Трансляцию происходящего в киевской воздушной гавани 17 января ведет украинский телеканал «Hromadske».

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