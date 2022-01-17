Москва, 17 января, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Правительство России планирует повысить объём потребления природного газа в качестве моторного топлива. Так, Минэнерго рассматривает возможность увеличения показателя газомоторного топлива для регионов, пишут «Известия».

Michael Gil Автомобили

Для увеличения объёмов потребления газа вместо бензина Минэнерго совместно с регионами России скорректируют показатель для городов — участников федерального проекта «Чистый воздух». Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко.

По оценкам экспертов, объемы газомоторного топлива можно увеличить на 30%. Для примера, на сегодняшний день, чтобы заправить полный бак легковой машины бензином, потребуется 1,5−2 тыс. рублей, а метаном — 400 рублей.

ИА REGNUM сообщало, цена перевода машины на компримированный газ или метан зависит от класса транспортного средства.

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