Женщина погибла, два ребёнка пострадали в аварии с автобусом в Туве
Пий-Хемский район, Тыва, 17 января, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Пий-Хемском районе Тувы с участием пассажирского автобуса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, авария произошла 15 января.
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ДТП
При обгоне грузовика, водитель легкового автомобиля врезался в автобус с двадцатью пассажирами.
«В результате ДТП скончалась водитель легкового автомобиля. Двое несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля доставлены в медицинское учреждение», — отметили в прокуратуре.
Пассажиры микроавтобуса при этом не пострадали.
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