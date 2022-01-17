Пий-Хемский район, Тыва, 17 января, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Пий-Хемском районе Тувы с участием пассажирского автобуса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, авария произошла 15 января.

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При обгоне грузовика, водитель легкового автомобиля врезался в автобус с двадцатью пассажирами.

«В результате ДТП скончалась водитель легкового автомобиля. Двое несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля доставлены в медицинское учреждение», — отметили в прокуратуре.

Пассажиры микроавтобуса при этом не пострадали.

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