Абу-Даби, , 10:57 — REGNUM Запланированные переговоры между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном отменены из-за «непредвиденного дела государственного значения», сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейского высокопоставленного чиновника.

ОАЭ Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава Южной Кореи, находящийся в Дубае с трехдневным визитом, должен был провести переговоры с наследным принцем Абу-Даби 17 января. Однако переговоры были отменены, поскольку сторона ОАЭ «вежливо попросила отнестись с пониманием к отмене встречи в связи с непредвиденным и срочным делом государственного значения».

Известно, что представители двух стран должны были обсудить пути углубления двустороннего сотрудничества в области изменения климата, национальной безопасности и обороны, а также общественного здравоохранения.