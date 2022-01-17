Абу-Даби, 17 января, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Запланированные переговоры между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном отменены из-за «непредвиденного дела государственного значения», сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейского высокопоставленного чиновника.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ОАЭ

Глава Южной Кореи, находящийся в Дубае с трехдневным визитом, должен был провести переговоры с наследным принцем Абу-Даби 17 января. Однако переговоры были отменены, поскольку сторона ОАЭ «вежливо попросила отнестись с пониманием к отмене встречи в связи с непредвиденным и срочным делом государственного значения».

Известно, что представители двух стран должны были обсудить пути углубления двустороннего сотрудничества в области изменения климата, национальной безопасности и обороны, а также общественного здравоохранения.