17 января 2022 | Время чтения 2 мин

Что азербайджанские социальные сети думают о турецко-армянских переговорах по нормализации отношений?

Надир Керимов, , 11:28 — REGNUM В Москве прошли турецко-армянские переговоры по нормализации отношений. Встреча специальных представителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча продолжалась полтора часа. Позже стороны заявили, что беседа прошла в конструктивном ключе и позитивной атмосфере, достигнута договоренность продолжить переговорный процесс без предварительных условий. Дата и место проведения следующей встречи будут определены позже.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, несмотря на общую границу, которая закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Турцией позиции Азербайджана в карабахской проблеме и острой реакцией Анкары на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Итак, что азербайджанские социальные сети думают о турецко-армянских переговорах по нормализации отношений?

Рауф Миркадыров пишет у себя в Facebook:

«Браво Путину! Россия контролирует даже процесс нормализации армяно-турецких отношений. Не исключено, что текст соответствующего соглашения ужу подготовлен российским МИДом…»

Tarlan Kerimov отвечает:

«А что удивительного? Любое государство должно контролировать взаимоотношения своих приграничных губерний с другими странами…»

Tarix Nezerli тоже отвечает: «Турция сама предложила, чтобы переговоры прошли в Москве. Это что-то вроде турецкого дипломатического хода конем. Типа во взаимоотношениях с Арменией у нас нет секретов от России!!!»

Кремль. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

ZM Haciyev пишет: «Главное, они нормализовались… Южному Кавказу нужен… спасибо России и Турции за помощь…»

Anna Polotaeva пишет в Facebook:

«Турецко-армянские переговоры по нормализации отношений завершились в Москве, они продлились 1,5 часа: РИА Новости со ссылкой на турецкое ТВ. Что такое «нормализация отношений по-турецки», мы все отлично знаем. Понятно, зачем эти реверансы нужны России. Но зачем снова этот цирк нам, я по-прежнему не понимаю».

Vitaly Rudnick ответить: «Что такое 1,5 часа? Это Цирк 😞»

Светлана Моисеева пишет в Facebook: «Шаг за шагом необходимо наладить общение. То, что есть противоречия, — это нормально. Нет ни у кого полной солидарности, но к адекватной оценке ситуации и к уважению друг друга нужно стремиться».

Nəbi Yusifli пишет: «Пока сколько ПЕРЕГОВОРОВ ИДЕТ В Москве, ничего не получится!»

Sam Bearing отвечает: «Турецкая дипломатия — вековая история успеха)))».

Chef тоже отвечает: «А ПОЧЕМУ В МОСКВЕ? АРМЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ РОССИИ».

Никол Пашинян и Владимир Путин Kremlin.ru

Араз Аразович комментирует следующее: «Надо в первую очередь в Москве собраться сепаратистам из Ханкенди и на территории Азербайджана работать с госструктурами Азербайджана. Так не пойдёт: внутри Азербайджана защищать сепаратистов, и они вешают флаг Армении, Франции, США, на территории Азербайджана должна работать конституция Азербайджана. Надо для этого быстрее, прежде всего, между народами наладить диалог, дружбу, подчинение законам или уехать с этой земли».

ELKHAN AZERI комментирует: «Сколько можно писать: во время войны за освобождение оккупированных территорий Азербайджана, война шла на законных территориях Азербайджана, а не в Армении. Полномочия ОДКБ здесь не работают. Даже Путин говорил об этом, а эти армяне всё пишут аргументы, не опирающиеся международные отношения».