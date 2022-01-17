Киркленд, США, , 10:55 — REGNUM Глава отдела дизайна в 343 Industires Джерри Хук заявил, что косметические предметы в Halo Infinite скоро подешевеют. Об этом пишет издание PC Gamer.

Halo Infinite Скриншот из игры Halo Infinite

Хук отмечает, что внутриигровой магазин Halo Infinite ждёт множество изменений в ближайшие недели. Прежде всего, разработчики хотят сфокусироваться на снижении цен на все продаваемые предметы.

Добавим, что речь идёт о многопользовательской составляющей игры Halo Infinite. Она распространяется по модели free-to-play («играй бесплатно»), но за многие дополнительные предметы геймерам приходится платить реальными деньгами.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Caslevania заработали больше $150 тыс. на NFT-аукционе