Воронеж, , 10:53 — REGNUM Движение автотранспорта по нескольким участкам улиц в центральной части Воронежа перекроют с вечера 18 января и до утро 19 января, сообщили в пресс-службе администрации города.

Крещение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, с 16:00 18 января до 6:00 19 января будет закрыто движение транспорта по улице Софьи Перовской и Петровской набережной (от улицы Чернышевского до улицы Большой Стрелецкой и от улицы Большой Стрелецкой до улицы Володарского), Таранченко и Декабристов (от улицы Карла Маркса до улицы Софьи Перовской), улице Освобождение Труда (от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Крестьянской).

Кроме того, с 12:00 18 января до 6:00 19 января будет запрещена парковка автотранспорта на улице Фридриха Энгельса от дома № 14в/1 до дома № 14в/2, в районе Благовещенского кафедрального собора, на улице Софьи Перовской в районе Адмиралтейской площади напротив дома № 20 и от улицы Большой Стрелецкой до улицы Володарского, на улицах Большой Стрелецкой и Декабристов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МЧС по Воронежской области обратилось к жителям региона с просьбой воздержаться от участия в массовых купаниях на Крещение в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.