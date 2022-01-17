Пермь, 17 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Перми неизвестные обстреляли автомобиль. По данному факту полиция проводит проверку. Об этом сообщает портал 59.RU.

Wallspaper.ru Выстрел из ружья

Инцидент произошел вечером 16 января. В машине находились женщина с 11-летней дочерью. Автомобиль следовал по улице Лянгасова, затем по ул. Щербакова мимо таунхаусов. Пермячку напугал треск, и она остановила машину. Все лобовое стекло оказалось в трещинах. Ни людей, ни других машин рядом не было.

Последовало заявление полицию. Правоохранители заявили, что по лобовому стеклу стреляли дробью из ружья. Стрелок или стрелки явно метились в водителя. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.