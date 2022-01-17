Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Молодая женщина и пятилетний ребенок пострадали в ДТП на кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Заезд на КАД Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

ДТП произошло поздним вечером в воскресенье, 16 января. Около 23 часов на 55 км КАД 44-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигаясь от Мурманского шоссе в сторону Октябрьской набережной, по неизвестной причине наехал на ограждение, после чего совершил повторный наезд на другое ограждение и затем столкнулся с грузовиком MAN TGS, под управлением 26-летнего мужчины.

«В результате ДТП пассажиры автомобиля Volkswagen Polo, 5-летний ребенок и 26-летняя девушка, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Полиция выясняет обстоятельства аварии», — утончили в Главке полиции.