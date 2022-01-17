Нью-Дели, , 11:03 — REGNUM Развёртывание первого полкового комплекса российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» началось в Индии. Об этом сообщает 17 января газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Первый полковой комплекс, отмечают собеседники издания, поставят на боевое дежурство в начале апреля. Индийские вооружённые силы намерены принять на вооружение пять таких комплексов, закупленных у России, к началу 2023 года.

Российские ЗРС С-400 Индия планирует использовать для отражения потенциальной воздушной угрозы со стороны Китая. Первый полк должны разместить в западном штате Пенджаб, граничащем с Пакистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 «Триумф» в 2018 году. Стоимость контракта — $5,43 млрд.

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