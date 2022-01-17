Бухарест, , 10:50 — REGNUM Неизвестный угрожает нападением на ряд полицейских участков в столице Румынии в том случае, если местная прокуратура не привлечет к ответственности правоохранителя, сбившего на пешеходном переходе в Бухаресте двух несовершеннолетних девочек. Об этом 17 января сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

Полиция

По некоторым данным, некий человек, представившийся «мстителем», несколько раз звонил по номеру экстренной службы «112» и требовал публичного суда над патрульным полицейским, который 13 января нынешнего года, находясь за рулем служебной машины, совершил наезд на группу школьниц. Как подчеркнул звонивший, если виновник ДТП не понесет заслуженное наказание, за своего коллегу «ответят десятки стражей порядка».

В данный момент ведется проверка телефонов, с которых мог отправлять сообщения подозреваемый. Если он будет пойман и его вину докажет суд, ему грозит до 7 лет лишения свободы за «телефонный терроризм».

Напомним, 13 января в центре Бухареста полицейский автомобиль сбил на пешеходном переходе двух 13-летних девочек. Одна из них скончалась на месте происшествия, другая была доставлена в больницу скорой помощи. Расследование обстоятельств трагедии под свой контроль взял премьер-министр Румынии Николае Чукэ.