Токио, 17 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Японской компании Konami удалось заработать более $150 тыс. на NFT-аукционе, приуроченном к 35-летию франшизы Castlevania. Об этом пишет издание PCGamer.

Скриншот с YouTube Castlevania

Все лоты с аукциона Konami Memorial NFT были распроданы. С их продажи компания получила около $157 тыс. (больше 11 млн рублей).

Напомним, что NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности. Наибольшую нелюбовь к NFT сейчас испытывают любители видеоигр.