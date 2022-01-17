Киев, , 10:49 — REGNUM Украинские правоохранители пытаются задержать прилетевшего в киевский аэропорт из Варшавы бывшего президента Украины Петра Порошенко. Трансляцию происходящего в киевской воздушной гавани 17 января ведет украинский телеканал «Hromadske».

Петр Порошенко President.gov.ua

При этом во время прохождения пограничного контроля у Порошенко забрали паспорт и вручили вместо него повестку с вызовом в суд, где он назван «задержанным».

Также украинские правоохранители пытаются осуществить задержание бывшего украинского лидера, однако им в этом мешают депутаты Верховной рады страны и сторонники Порошенко, которые прибыли в аэропорт для его встречи .

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пассажирский самолет, на борту которого находится бывший президент Украины Петр Порошенко, вылетел из Варшавы в Киев.