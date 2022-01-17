Ярославцы просят губернатора отменить стройку многоэтажного дома
Ярославль, 17 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Жители частного сектора Фрунзенского района Ярославля записали видеообращение к временно исполняющему обязанности губернатора Михаилу Евраеву, попросив его вмешаться в ситуацию с застройкой. Об этом рассказала депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова.
Построить очередной многоквартирный дом на Суздалке хотят в районе дома №21 по улице Достоевского. Проблема всплыла ещё в 2021 году, когда жильцы частного сектора узнали о том, что в этом месте было выдано разрешение на строительство многоэтажки. Тогда свои права им удалось отстоять — власти пообещали, что будут достроены только новые дома. Однако теперь стало известно, что выдано новое разрешение на строительство 18-ти этажного дома.
Сами ярославцы хотели бы, чтобы на этом месте появилась школа или детский сад. Поддерживает их в этом и депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова.
Власти пока никак не отреагировали на обращение.