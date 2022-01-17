Ярославль, 17 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Жители частного сектора Фрунзенского района Ярославля записали видеообращение к временно исполняющему обязанности губернатора Михаилу Евраеву, попросив его вмешаться в ситуацию с застройкой. Об этом рассказала депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова.

Группа «Свободный Ярославль» во «ВКонтакте» Скриншот из видеообращения жильцов

Построить очередной многоквартирный дом на Суздалке хотят в районе дома №21 по улице Достоевского. Проблема всплыла ещё в 2021 году, когда жильцы частного сектора узнали о том, что в этом месте было выдано разрешение на строительство многоэтажки. Тогда свои права им удалось отстоять — власти пообещали, что будут достроены только новые дома. Однако теперь стало известно, что выдано новое разрешение на строительство 18-ти этажного дома.

«В микрорайоне нет садиков, школ, проблема с учреждениями здравоохранения, но лобби строительного капитала не интересуют такие «мелочи»! Застройщики обещают покупателям сады и школы, которые кто-то неведомый построит на земельных участках частных жилых домов. Единственный свободный от застройки земельный участок вновь отдан под 18-ти этажный дом», — возмутились жители района.

Сами ярославцы хотели бы, чтобы на этом месте появилась школа или детский сад. Поддерживает их в этом и депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова.

«Мы, от имени жителей, требуем, не просим уже, а требуем рассмотреть перевод земельного участка и принять меры по строительству здесь социально-важного объекта. В ваших полномочиях, в ваших правах сесть за стол переговоров с застройщиками и решить, в том числе финансово, вопрос по переводу земельного участка для строительства социально важного и жизненно необходимого объекта для данной территории», — рассказала депутат в видеообращении.

Власти пока никак не отреагировали на обращение.