Уфа, , 10:51 — REGNUM Рабочую группу по борьбе с незаконным приёмом металлолома в Башкирии поручил создать глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил на оперативном заседании в правительстве региона.

Металлолом

Глава республики сообщил, что нужно начать с города Уфы.

«Я сколько себя помню себя на руководящих должностях, эта проблема всегда витает и с разной степенью интенсивности поднимается», — сообщил Хабиров, отметив, что по всей видимости сейчас идет очередной пик проблемы.

Он отметил, что это не такая уж большая системная проблема, но ей нужно заниматься.

В итоге Хабиров поручил настойчиво и интенсивно отработать в этой сфере, также, как было отработано с нелегальным алкоголем.