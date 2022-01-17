Москва, 17 января, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В 2022 году есть основания ждать роста товарооборота между Россией и Китаем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил председатель молодёжного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Алексей Ежов.

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«Товарооборот между Китаем и Россией будет расти в 2022 году. Среди возможных направлений роста можно назвать следующие: наращивание экспорта высокотехнологичной продукции сельского хозяйства, а также экспорт услуг, как со стороны Китая, так и со стороны России. Мы наблюдаем, как усилия предпринимателей двух стран, растянутые во времени, начинают давать результаты», — сказал Ежов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рост товарооборота между Россией и Китаем в 2021 году объяснили разворотом российской экономики на восток.