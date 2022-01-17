Благовещенск, , 10:50 — REGNUM Синоптики обещают, что 18 января температура воздуха в Приамурье местами опустится до — 41 градуса. В связи с резким перепадом на дорогах могут возникнуть гололёд и снежный накат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в гидрометцентре региона.

Мороз Andrey

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Ночью температура воздуха в регионе будет составлять — 26 — — 31 градус, местами до — 36 — — 41. Днём столбик термометра будет находиться на отметках от — 16 до — 30. При этом в Приамурье будет малооблачно, ветер ожидается слабый и умеренный, 4−9 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января отмечается православный праздник Крещение. В регионах готовят проруби для традиционных крещенских купаний.