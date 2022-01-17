Варшава, , 10:47 — REGNUM В Польше число выявленных случаев заражения штамом «Омикрон» достигло 479. Об этом сообщило министерство здравоохранения Польши на странице в соцсети Twitter.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«По состоянию на 16 января в Польше подтверждено 479 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Омикрон», т. е. каждый день количество зараженных растет», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр здравоохранения республики Адам Недзельский во время пресс-конференции заявил, что следующая волна пандемии коронавируса в республике будет связана именно с новым штаммом «Омикрон».