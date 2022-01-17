Казань, 17 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В столице Татарии в 2021 году зарегистрировали рождение 20 501 ребенка, что на 724 больше, чем годом ранее. Порядка 52% новорожденных составили мальчики, 48% — девочки, сообщает пресс-служба мэрии.

Пеленание новорожденных. 1981

Первенцами зарегистрировали 41% родившихся малышей, 40% — вторые дети, на третьих и последующих детей приходится 19% новорожденных. Двойня в 2021 году родилась в 280 семьях, в двух семьях из роддомов забирали тройняшек.

По количеству регистрации рождений Казань лидирует среди других городов-миллионников Приволжского федерального округа.

В прошедшем году в городе зарегистрировала брак 11 461 пара, что на 37% больше предыдущего года. Самый возрастной союз заключили 79-летний жених и 76-летняя невеста.

По итогам года медали «За любовь и верность» вручили 1145 семьям-долгожителям, из них 4 семьи отметили 70-летний юбилей супружеской жизни, бриллиантовую свадьбу праздновала 191 пара, 950 семей поздравили с золотой свадьбой.

Расторгли брак в 2021 году 5344 семьи, это на 18% больше. чем годом ранее.

ИА REGNUM напоминает, в Северной Осетии в 2021 году появились на свет 8158 новорожденных. Большинство из них — мальчики. Их родилось 4202 человека, а девочек — 3956.

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