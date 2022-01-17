Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Американский кинорежиссёр Джон Карпентер назвал Halo Infinite «лучшей игрой в серии Halo». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Halo Infinite Скриншот из игры Halo Infinite

https://twitter.com/TheHorrorMaster/status/1482542399503040512

Режиссёр также назвал Halo Infinite «очень весёлым шутером». Позже комментарий к его посту написал предприниматель Илон Маск — миллиардер отметил, что у Halo Infinite «хорошая сюжетная кампания».

Напомним, что релиз Halo Infinite состоялся в декабре 2021 года. Проект получил множество восторженных отзывов от геймеров и критиков.

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