Вашингтон, 17 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Американский кинорежиссёр Джон Карпентер назвал Halo Infinite «лучшей игрой в серии Halo». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Скриншот из игры Halo Infinite Halo Infinite

https://twitter.com/TheHorrorMaster/status/1482542399503040512

Режиссёр также назвал Halo Infinite «очень весёлым шутером». Позже комментарий к его посту написал предприниматель Илон Маск — миллиардер отметил, что у Halo Infinite «хорошая сюжетная кампания».

Напомним, что релиз Halo Infinite состоялся в декабре 2021 года. Проект получил множество восторженных отзывов от геймеров и критиков.