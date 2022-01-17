Симферополь, 17 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Исторический максимум по пассажиропотоку установил международный аэропорт «Симферополь» в 2021 году, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный аэропорт «Симферополь»

В минувшем году аэропорт обслужил в общей сложности 6,83 млн человек. Это на 2,2 млн (47,6%) больше, чем в 2020 году и на 1,68 млн (32,8%) выше показателя 2019 года.

Как уточнили в пресс-службе, весь 2021 год аэропорт работал в условиях максимального за все время существования, включая советский период, трафика. Так, летом впервые в истории гавани пассажиропоток стабильно превышал миллион пассажиров в месяц. Количество принятых и отправленных регулярных рейсов достигало 268 в сутки. Пик отмечен 21 августа, когда крымский аэропорт обслужил максимальное число пассажиров — 45 625 человек на прилет и вылет.

Самыми популярными маршрутами и в 2021 году оставались Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Всего за 2021 год было принято и отправлено свыше 42 тыс. регулярных пассажирских рейсов.