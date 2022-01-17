Ярославль, , 10:44 — REGNUM Более 4700 жителей Ярославля приняли участие в опросе о том, как выбирать депутатов муниципалитета. Об этом сообщает мэрия города.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Опрос проводит Институт развития стратегических инициатив (ИРСИ) с 13 по 19 января в ходе подготовки к публичным слушаниям по внесению изменений в Устав города. Они касаются изменения системы выборов депутатов муниципалитета и, в частности, предполагают, переход на мажоритарную систему, когда избиратели выбирают депутатов в одномандатных округах. Как рассказали в мэрии, ссылки на опрос размещены в СМИ и в общедомовых чатах.

«На данный момент большую активность проявляют пользователи внутридомовых чатов ТОСов и ТСЖ. И мы рады, что жители включились в обсуждение изменения системы выборов депутатов», — сказал заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Власти считают, что широкий охват позволит выявить предпочтения ярославцев.

«Проведение исследования в онлайн-формате не только позволяет пройти его в удобное для себя время, но и даёт возможность ознакомиться с предложенными изменениями и принять взвешенное решение. Ярославцы проявляют интерес к предложенному опросу», — сообщила начальник отдела аналитических и социологических исследований ИРСИ Ольга Жешко.

Инициатор проведения голосования депутат муниципалитета Олег Ненилин уверен, что новая система избавит избирателей от путаницы.

«Изменения в Устав обеспечат такую избирательную систему, при которой все 38 депутатов муниципалитета будут избираться по одномандатным избирательным округам, то есть избиратели будут выбирать конкретного человека вне зависимости от партийной принадлежности. Это позволит горожанам голосовать за того, кто сможет защищать их интересы и своими знаниями и навыками поможет мэрии города в решении хозяйственных вопросов. Исчезнет путаница, вызванная присутствием на одном округе двух депутатов. Зачастую горожане не очень понимают, к кому из них обращаться», — сказал Олег Ненилин.

Итоги соцопроса будут представлены на публичных слушаниях 20 января. Окончательное решение примет муниципалитет города Ярославля.

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