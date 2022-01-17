Сорокинский район, Тюменская область, 17 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Сорокинском районе Тюменской области был задержан пьяный подросток за рулём автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Показания алкотестера задержанного подростка

Автоинспекторы 16 января остановили автомобиль «ВАЗ 21 102» без государственных номеров, которым управлял 16-летний подросток. Водительских прав в силу возраста он не имеет. Показания алкотестера у несовершеннолетнего составили 0,85 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Подросток пояснил, что пил пиво с друзьями, затем поехал домой на машине, которая принадлежит его 18-летней подруге. На подростка составлены административные протоколы за управление транспортом без государственных регистрационных знаков, в состоянии опьянения, без водительского удостоверения. Материалы о правонарушениях направлены в подразделение по делам несовершеннолетних.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Армизонском районе Тюменской области пьяная 17-летняя школьница рано утром 3 декабря 2021 года на автомобиле «Тойота Карина» въехала в ассенизаторскую машину, стоящую возле жилого дома.