Дубай, ОАЭ, 17 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович после депортации из Австралии прибыл в Дубай. Об этом 17 января сообщает Associated Press.

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

Отмечается, что Джокович вылетел в Дубай 16 января в 14:30 мск. На данный момент неизвестно, куда он отправится дальше.

Напомним, 5 января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии, но был задержан в аэропорту из-за того, что не смог предоставить документы о медотводе от вакцинации против коронавируса.

После разбирательства австралийские власти аннулировали визу Джоковича. Но спортсмен оспорил в суде это решение и выиграл дело. Тем не менее, 14 января австралийские власти решили повторно аннулировать визу и депортировать Джоковича. Он подал новую апелляцию, но она была отклонена.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, дважды — Открытый чемпионат Франции, шесть раз — Уимблдон, три раза — Открытый чемпионат США.