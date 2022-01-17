Москва, , 10:42 — REGNUM Рост товарооборота между Россией и Китаем объясняется в числе прочего разворотом российской экономики на восток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил председатель молодёжного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Алексей Ежов. Так он прокомментировал информацию о том, что за счет чего вырос товарооборот России и Китая.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рост товарооборота между Китаем и Россией объясняется последовательной политикой правительства РФ, направленной на разворот экономики на восток, а также упрощением процедур ВЭД, — сказал Ежов. — Создание прозрачных правил работы цифровой инфраструктуры внешнеэкономической деятельности, автоматически расширили вовлечение предпринимателей в наращивание совместного товарооборота. Большое количество российских производителей продуктов питания получили возможность вывести свой товар на рынки Китая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году товарооборот России и Китая вырос на 35,8%, до 146,88 млрд долларов.