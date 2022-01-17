Лос-Анджелес, США, 17 января, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) выразил благодарность своему коллеге Трэвису Скотту за помощь. Об этом сообщил Billboard.

Скриншот с YouTube Канье Уэст (Йе)

«Я только что пришел с вечеринки Чи (Чикаго, дочь Уэста — ИА REGNUM), и я просто должен благодарить Трэвиса Скотта за то, что он прислал мне адрес и время», — говорит Уэст. «Я так счастлив сейчас», — признался он.

ИА REGNUM напоминает, что Уэст пожаловался, что его супруга, модель Ким Кардашьян, с которой он находится в состоянии развода, не сообщила ему адрес и место проведения вечеринки по случаю дня рождения их дочери. Об этом рэпер сообщил накануне в историях личного Instagram-аккаунта.