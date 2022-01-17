Севастополь, , 10:44 — REGNUM Жилищно-строительный кооператив «Корабел» из Севастополя получил иск о несостоятельности. Претензии арбитраж региона пока к производству не принял и дату первого заседания не определил, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Pixabay.com

Исковое заявление подал Сергей Ивашкевич. В базу суда оно поступило 14 января 2022 года. В качестве обоснования называется долг в размере 2 583 941,8 рубля.

В ЕГРЮЛ ЖСК зарегистрировали в сентябре 2015 года. Председатель правления с сентября 2021 года — Ирина Романова.

Среди кредиторов ЖСК также — ООО «Севэнергосбыт», от которого в базе суда за период с 2017 по 2019 год фигурируют 16 исков.

Напомним, после новогодних каникул банкротный иск получил и старейший ЖСК Смоленска — Жилищно-строительный кооператив-1, созданный в 1994 году.