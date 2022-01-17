Брянск, 17 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Неизвестные нанесли наркорекламу на дом-памятник №10 по улице Ленина в Брянске. Поиском вандалов займутся следователи, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело

На фасаде здания появились надписи с предложением работы по распространению наркотических средств. Между тем, этот дом включён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России и является памятником архитектуры и градостроительства.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за повреждение дома-памятника. Виновным лицам грозит уголовная ответственность вплоть до трёх лет лишения свободы.