Кишинёв, , 10:40 — REGNUM Молдавия не имеет собственных месторождений газа, поэтому страна полностью зависит от внешних поставок этого топлива и от цен на энергоресурсы. Об этом заявила президент республики Майя Санду в эфире телеканала TV8.

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Она прокомментировала обнародованное ранее заявление главы компании «Молдовагаз» Вадима Чебана о том, что для Молдавии в январе цена на газ вырастет с $450 до $646 за тысячу кубометров. Он заявил, что следует поднять тарифы для населения.

«Существует контракт, — отметила, Санду. — Мы надеемся, что цены на европейском рынке опустятся к концу зимы. У нас впереди ещё два месяца».

Глава республики также заявила, что необходимо принять меры по поддержке населения. Что конкретно в этом направлении будет предпринято, она не сообщила.

Напомним, осенью 2021 года Санду устранилась от переговоров с российской стороной о новых условиях поставки газа в Молдавию. Цены по итогам переговоров привязали к стоимости газа на европейском рынке. «Газпром» также предоставил республике скидку в размере 25%.

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