Берлин, 17 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 34 145 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 января сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 8 000 122.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончалось 30 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 115 649.

При этом уточняется, что на данный момент в стране около 7 млн человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, 14 января в Германии за сутки было зафиксировано 92223 новых случая заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем за весь период с начала пандемии.