Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Цифровую версию популярной настольной игры «Пандемия» без объяснения причины удалят из многих онлайн-магазинов. Об этом 17 января пишет Kotaku.

Steam

Игру уже убрали из Steam, а в течение года она также исчезнет из Google Play и App Store. Издательство Asmodee пишет, что «на то было множество причин, которые мы не можем раскрыть».

Напомним, что в настольной игре «Пандемия» геймеры берут на себя роли специалистов по борьбе с заболеваниями и пытаются спасти планету от таинственной пандемии. Цифровая версия проекта является полным аналогом настольной.

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