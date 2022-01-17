Москва, , 10:38 — REGNUM Падение доходов граждан РФ и организаций будет способствовать росту корпоративных банкротств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявила общественный омбудсмен по вопросам банкротства Наталья Коцюба.

Банкротство Mike Cohen

«Рост в России числа корпоративных банкротств — это закономерная тенденция, обусловленная экономическим кризисом, возникшим на фоне пандемии, — сказала Коцюба. — В 2020 году снижение количества корпоративных банкротств было обусловлено введением моратория на банкротства. Предполагается дальнейший рост корпоративных банкротств и в 2022 году, поскольку многие хозяйствующие субъекты ранее держались на запасе прочности, ожидая окончания пандемии и восстановления экономики. Между тем этого не произошло».

Как подчеркнула эксперт, во многих регионах и в отдельных отраслях сохраняются ограничения, наблюдается падение доходов организаций и населения, закрываются предприятия, разрываются производственные цепочки.

«Все это в конечном счете будет способствовать росту корпоративных банкротств, но вряд ли стоит ожидать бурного прироста», — сказала Коцюба.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России реформируют институт банкротства.

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