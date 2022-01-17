Кабул, , 10:36 — REGNUM Заместитель главы Совета шиитских улемов Афганистана заявил, что совет свяжется с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после утверждения повестки дня по выполнению требований шиитов.

Афганистан

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», заместитель главы Совета шиитских улемов Афганистана Саид Хусейн Алеми Балхи представил отчёт о ходе работы комиссии по выполнению требований шиитов.

«Работа по формированию этой комиссии практически завершена и 12 представителей партий, политических организаций и организаций гражданского общества, а также члены бывшего парламента и три женщины были назначены представлять комиссию от имени религиозных школ и родственных учебных заведений», — отметил он.

Алеми Балхи добавил, что «помимо представителей упомянутых учреждений, десять членов комиссии совета улемов по связям, также являются членами комиссии по требованиям шиитов Афганистана».

По его словам, после утверждения своей рабочей программы комиссия вступит в контакт с официальными лицами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы проконтролировать выполнение требований шиитов.

Заместитель главы Совета шиитских улемов Афганистана также подчеркнул, что комиссия не является окончательной инстанцией, принимающей решения, итоги её работы будут обсуждаться со старейшинами на конференции.

В заявлении добавлено, что на встрече будет обсуждаться направление делегации в северные провинции в марте и отправка делегации в Герат на следующей неделе.