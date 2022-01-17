Якутск, 17 января 2022, 10:42 — REGNUM С жителями Якутии, которые живут в многоквартирных домах и заводят собак, предложили заключить договор. Сотрудник Якутского научного центра СО РАН, доктор биологических наук Михаил Черосов считает, что с них нужно брать взносы за выгул животных.
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Фактически платить люди будут за использования в собственных целях территории общего пользования. Владельцев собак также нужно обязать сдавать деньги на оборудование специальных мест для выгула животных, считает научный сотрудник.
Он уверен, что любая собака должна быть под контролем. По мнению учёного, только в этом случае на улицах Якутска будет безопасно.
Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Черосов также готовит обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Суть просьбы — приостановить действие «закона Бурматова» об ответственном обращении с животными и вернуться к прежнему порядку регулирования численности бродячих собак.