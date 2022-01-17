Якутск, 17 января, 2022, 10:42 — ИА Регнум. С жителями Якутии, которые живут в многоквартирных домах и заводят собак, предложили заключить договор. Сотрудник Якутского научного центра СО РАН, доктор биологических наук Михаил Черосов считает, что с них нужно брать взносы за выгул животных.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака в приюте

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Фактически платить люди будут за использования в собственных целях территории общего пользования. Владельцев собак также нужно обязать сдавать деньги на оборудование специальных мест для выгула животных, считает научный сотрудник.

«Забота о собаках — дело рук самого хозяина — выгодополучателя как в виде охранника от посягательств, эмоции принимающего от домашних питомцев, продажи щенков и взрослых особей. Нужно ввести услугу на договорной основе для хозяев собак в многоквартирных домах, которые все равно будут гадить на улицах, тротуарах, газонах, за пользование территорией общего пользования. Создавать территории выгула собак для тех кто оплачивает такую услугу. На данные средства хозяев собак можно и строить приюты, чистить улицы с весны и до осени, создавать территории общего выгула. Государство не должно тратить средства на это», — считает Михаил Черосов.

Он уверен, что любая собака должна быть под контролем. По мнению учёного, только в этом случае на улицах Якутска будет безопасно.

«Тогда можно будет спокойно отправлять детей в школу без сопровождения, в противном случае берегите себя, берегите детей, женщин, стариков», — отметил учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Черосов также готовит обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Суть просьбы — приостановить действие «закона Бурматова» об ответственном обращении с животными и вернуться к прежнему порядку регулирования численности бродячих собак.