Санкт-Петербург, 17 января 2022, 11:37 — REGNUM Петиция за отставку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова появилась 16 января на популярном сайте для подобных обращений граждан. К утру 17 января её поддержали полторы тысячи пользователей. Впрочем, петиции на этом сайте не влекут никаких юридических последствий.
Петиция была опубликована Еленой Синявиной, которая сетует на сложившуюся тяжелую ситуацию с уборкой снега в Петербурге и призывает повлиять на неё. При этом обращается от имени городских пенсионеров.
«Передвигаться по Петербургу стало невозможно и крайне опасно: тротуары по бокам завалены ледяными глыбами, а посередине — вечно неубранным снегом и льдом, на котором легко поскользнуться», — говорится в тексте петиции.
Автор петиции требует снять с должности Александра Беглова, полагая, что губернатор не справляется со своими полномочиями, потерял доверие местных жителей и подвергает их жизни ежедневной опасности.
От лица пенсионеров Елена Синявина просит обеспечить помощь помощь пожилым людям и инвалидам в передвижении по Петербургу. Автор петиции предлагает привлечь для этого волонтёров.
«Город должен справиться со «снежной» проблемой, но уже без такого губернатора! Так как он продемонстрировал тотальную нелюбовь не только к городу, но и к каждому из нас!», — заявляет автор петиции.
Число подписавшихся под петицией растёт. В комментариях люди делятся своим негативным отношением к исполнительной власти.
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