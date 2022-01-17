Санкт-Петербург, 17 января, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Петиция за отставку губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова появилась 16 января на популярном сайте для подобных обращений граждан. К утру 17 января её поддержали полторы тысячи пользователей. Впрочем, петиции на этом сайте не влекут никаких юридических последствий.

Александр Беглов

Петиция была опубликована Еленой Синявиной, которая сетует на сложившуюся тяжелую ситуацию с уборкой снега в Петербурге и призывает повлиять на неё. При этом обращается от имени городских пенсионеров.

«Передвигаться по Петербургу стало невозможно и крайне опасно: тротуары по бокам завалены ледяными глыбами, а посередине — вечно неубранным снегом и льдом, на котором легко поскользнуться», — говорится в тексте петиции.

Автор петиции требует снять с должности Александра Беглова, полагая, что губернатор не справляется со своими полномочиями, потерял доверие местных жителей и подвергает их жизни ежедневной опасности.

От лица пенсионеров Елена Синявина просит обеспечить помощь пожилым людям и инвалидам в передвижении по Петербургу. Автор петиции предлагает привлечь для этого волонтёров.

«Город должен справиться со «снежной» проблемой, но уже без такого губернатора! Так как он продемонстрировал тотальную нелюбовь не только к городу, но и к каждому из нас!» — заявляет автор петиции.

Число подписавшихся под петицией растёт. В комментариях люди делятся своим негативным отношением к исполнительной власти.